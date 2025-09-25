وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

أعلن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، صباح اليوم الخميس، أمام البرلمان، إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة.

وأمس الأربعاء، ندد كروسيتو، بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على أسطول الصمود العالمي، الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى غزة.

وقال كروسيتو في بيان نشرته الوزارة على منصة «إكس»: «لضمان المساعدة للمواطنين الإيطاليين على متن الأسطول.. سمحت بالتدخل الفوري لفرقاطة فاسان الإيطالية متعددة المهام التابعة للبحرية الإيطالية والتي كانت تبحر شمال كريت في إطار عملية البحر الآمن.. السفينة في طريقها إلى المنطقة من أجل عمليات إنقاذ محتملة».

وأعلن المسئولون عن الأسطول أن هجومًا جديدًا حصل ليل الثلاثاء – الأربعاء، عندما كانت سفن الأسطول تبحر جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وكتب «أسطول الصمود العالمي» في بيان أنّ «عدّة طائرات مسيّرة أسقطت أجساما مجهولة الهوية، و(تمّ) تشويش الاتصالات، وسُمع دويّ انفجارات من عدد من القوارب».

وأضاف: «نحن نشهد هذه العمليات النفسية بشكل مباشر الآن، لكنّنا لن نسمح بأن يتمّ ترهيبنا».

وبحسب الناشطة الألمانية في مجال حقوق الإنسان ياسمين أكار فإنّ خمسة من قوارب الأسطول تعرّضت لهجوم، مشيرة إلى رصد ما بين 15 إلى 16 مسيرة.

