الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حصاد 8 جولات بالدوري، الزمالك الأكثر انتصارا والأهلي بالمرتبة الثالثة

الزمالك
الزمالك

الدوري المصري، يعد الزمالك هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في الدوري المصري الممتاز بعد مرور 8 جولات.

وحقق الزمالك الانتصار في 5 مباريات بالدوري الممتاز ويليه كل من المصري البوسعيدي وسيراميكا كليوباترا ووادي دجلة بعدد 4 انتصارات لكل منهم.

فيما حقق الأهلي 3 انتصارات في مشواره حتى الآن بالدوري مع حصوله علي راحة في إحدى الجولات نظرا لمشاركة 21 فريقا بالمسابقة هذا الموسم.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

1- الزمالك 17 نقطة 
2- المصري 15 نقطة 
3- وادي دجلة 14 نقطة 
4- إنبي 13 نقطة 
5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة 
6- الأهلي 12 نقطة 
7- زد 12 نقطة 
8- بيراميدز 11 نقطة 
9- مودرن سبورت 11 نقطة 
10- بتروجيت 11 نقطة 
11- سموحة 10 نقاط 
12- غزل المحلة 9 نقاط 
13- الجيش 9 نقاط 
14- البنك الأهلي 8 نقاط 
15- الجونة 8 نقاط 
16- حرس الحدود 8 نقاط 
17- المقاولون العرب 5 نقاط 
18- الاتحاد 5 نقاط 
19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط 
20- فاركو 4 نقاط 
21- الإسماعيلي 4 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

 

 

 

 

 

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الزمالك الدورى المصرى الممتاز الدوري الممتاز المصري البوسعيدي سيراميكا كليوباترا وادي دجلة

مواد متعلقة

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

حصاد 8 جولات بالدوري، رقم سلبي لثنائي الأندية الشعبية

أحدهم يخص برنامج شوبير، 6 فرمانات مشددة من الأهلي قبل مواجهة الزمالك (فيديو)

الزمالك بالصدارة، ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

الأكثر قراءة

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

قمة الأهلي والزمالك، مواعيد الجولة التاسعة من الدوري المصري

أخبار مصر: خطر سد النهضة يزحف على السودان ومصر، لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي، وباء ليس له علاج يضرب أمريكا

وزير الدفاع الإيطالي: إرسال سفينة ثانية تابعة للبحرية لمرافقة أسطول المساعدات إلى غزة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 7 أصناف منها الفاصوليا والليمون ومفاجأة عن الطماطم

حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

خدمات

المزيد

5780 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 25-9-2025

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads