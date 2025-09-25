حصاد 8 جولات بالدوري، المصري يتفوق على الزمالك والأهلي

الدوري المصري، يعد المصري البورسعيدي الأقوى هجوما في مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025 -2026 حتى الآن بعد انتهاء الجولة الثامنة.

وأحرز فريق المصري البورسعيدي 15 هدفا متفوقا على كل من الزمالك صاحب الوصافة في هذه الإحصائية بعدد 12 هدفا ثم الأهلي ثالثا بعدد 11 هدفا.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الثامنة

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

ويشارك في الدوري المصري الممتاز النسخة الجديدة، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

