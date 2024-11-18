فوائد البقدونس، يقي من أمراض القلب ويعزز صحة الكلى ويقوي المناعة

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضروات الخضراء المهمة التى لها نكهة مميزة تجعل استخدامها أساسي في الطهى.

وفوائد البقدونس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله دائما.

أهمية تناول البقدونس

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البقدونس هو نبات عشبي أخضر ينتمي إلى عائلة الأنيون (التي تضم أيضًا الكرفس والجزر) ويعتبر من أكثر الأعشاب استخدامًا في المطبخ حول العالم، ويتمتع البقدونس بالعديد من الفوائد الصحية التي تجعل منه إضافة قيمة إلى النظام الغذائي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في البقدونس

وأضاف السيد، أن البقدونس يعتبر مصدر غني بالفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، فهو يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C الذي يعد من مضادات الأكسدة المهمة لتعزيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض كما يحتوي البقدونس على فيتامين A الذي يلعب دور مهم في تعزيز صحة العيون والجلد، بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد للفيتامين K الذي يساعد في تقوية العظام ويحسن عملية التجلط.

فوائد البقدونس

فوائد البقدونس للصحة

وتابع أن من فوائد البقدونس الآتي:

يعتبر البقدونس مفيد للجهاز الهضمي، حيث يحتوي على مركبات تساعد في تحسين عملية الهضم، ومن أبرز هذه المركبات الفلافونويد التي تدعم حركة الأمعاء وتساعد في تقليل الغازات والانتفاخات، علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم البقدونس في علاج حالات عسر الهضم والمشاكل المعوية الأخرى.

البقدونس له دور مهم في تعزيز صحة الكلى، وذلك بفضل خصائصه المدرة للبول، حيث يساعد في التخلص من السموم والفضلات من الجسم عن طريق زيادة إنتاج البول، كما يساعد في تقليل احتباس السوائل في الجسم، مما يقلل من الضغط على الكلى ويعزز وظائفها بشكل عام.د، وبسبب هذه الخصائص، يمكن أن يكون البقدونس مفيد في الوقاية من تكوّن الحصوات الكلوية.

البقدونس غني بالمواد المضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والفينولات التي تساهم في الوقاية من الأمراض القلبية، إذ تساهم هذه المركبات في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب.

يحتوي البقدونس على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ عليه ضمن المستوى الطبيعي.

له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، حيث يحتوي على زيوت طيارة تساعد في مكافحة العدوى البكتيرية والفطرية، يمكن استخدامه كعلاج طبيعي لبعض التهابات الفم واللثة عن طريق الغرغرة بمغلي البقدونس، كما يمكن أن يكون مفيد في تقليل رائحة الفم الكريهة.

يعد البقدونس أيضًا مفيد للعناية بالبشرة والشعر،فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أن البقدونس يحتوي على فيتامين C الذي يساهم في تحفيز إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة الجلد، بالنسبة للشعر، يمكن أن يساعد البقدونس في تقويته ومنع تساقطه بسبب محتواه من الفيتامينات والمعادن.