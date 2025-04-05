فوائد البقدونس، ينقص الوزن ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضراوات الورقية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ويستخدم في الطهي وعمل السلطة والمقبلات.

وفوائد البقدونس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البقدونس من الأعشاب الخضراء الشائعة في معظم المطابخ حول العالم، ويتميّز برائحته العطرية الزكية ونكهته المنعشة، لا يقتصر استخدام البقدونس على الزينة فقط، بل يحتوي على فوائد صحية وغذائية عديدة تجعله من النباتات المفيدة التي ينصح بإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس

وأضاف السيد، أن البقدونس غني بالفيتامينات، خاصة فيتامين C وفيتامين K، بالإضافة إلى فيتامين A، وفيتامين C يساعد في تقوية جهاز المناعة، بينما يلعب فيتامين K دورًا أساسيًا في تعزيز صحة العظام والمساعدة على تجلط الدم بصورة طبيعية، أما فيتامين A فهو ضروري لصحة البصر والجلد.

فوائد البقدونس

فوائد البقدونس للصحة

وتابع، أن من فوائد البقدونس التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

تشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في خفض التهابات الجسم وتحسين وظائف الكبد.

البقدونس أيضًا يعتبر مدرًا طبيعيا للبول، ما يساعد في التخلص من السموم والفضلات الزائدة في الجسم، ويفيد في حالات احتباس السوائل، ويُستخدم في بعض الثقافات كعلاج شعبي لتحسين وظائف الكلى والمثانة.

ومن الفوائد المهمة للبقدونس أيضًا قدرته على تحسين رائحة الفم، إذ يحتوي على مركبات طبيعية تقاوم البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، لذلك، فإن مضغ بعض أوراق البقدونس الطازجة بعد تناول الطعام يمكن أن يساهم في إنعاش النفس.

أما من الناحية الغذائية، فالبقدونس منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو اتباع نظام غذائي متوازن.

يستخدم في تحضير العصائر الصحية، أو يُضاف طازجًا إلى السلطات، والشوربات، واللحوم.

إن البقدونس ليس مجرد زينة على الأطباق، بل هو كنز غذائي يجب الاستفادة منه، فتناوله بانتظام يُعزز الصحة العامة ويُضفي نكهة مميزة على الطعام.

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