السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد البقدونس، ينقص الوزن ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد البقدونس، فيتو
فوائد البقدونس، فيتو

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضراوات الورقية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ويستخدم في الطهي وعمل السلطة والمقبلات.

وفوائد البقدونس، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البقدونس من الأعشاب الخضراء الشائعة في معظم المطابخ حول العالم، ويتميّز برائحته العطرية الزكية ونكهته المنعشة، لا يقتصر استخدام البقدونس على الزينة فقط، بل يحتوي على فوائد صحية وغذائية عديدة تجعله من النباتات المفيدة التي ينصح بإدخالها ضمن النظام الغذائي اليومي.

القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس 

وأضاف السيد، أن البقدونس غني بالفيتامينات، خاصة فيتامين C وفيتامين K، بالإضافة إلى فيتامين A، وفيتامين C يساعد في تقوية جهاز المناعة، بينما يلعب فيتامين K دورًا أساسيًا في تعزيز صحة العظام والمساعدة على تجلط الدم بصورة طبيعية، أما فيتامين A فهو ضروري لصحة البصر والجلد.

فوائد البقدونس 
فوائد البقدونس 

فوائد البقدونس للصحة 

وتابع، أن من فوائد البقدونس التى تدفعنا لتناوله:-

  • يحتوي البقدونس على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساهم في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.
  • تشير بعض الدراسات إلى أن هذه المركبات قد تساعد في خفض التهابات الجسم وتحسين وظائف الكبد.
  • البقدونس أيضًا يعتبر مدرًا طبيعيا للبول، ما يساعد في التخلص من السموم والفضلات الزائدة في الجسم، ويفيد في حالات احتباس السوائل، ويُستخدم في بعض الثقافات كعلاج شعبي لتحسين وظائف الكلى والمثانة.
  • ومن الفوائد المهمة للبقدونس أيضًا قدرته على تحسين رائحة الفم، إذ يحتوي على مركبات طبيعية تقاوم البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، لذلك، فإن مضغ بعض أوراق البقدونس الطازجة بعد تناول الطعام يمكن أن يساهم في إنعاش النفس.
  • أما من الناحية الغذائية، فالبقدونس منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يسعون للحفاظ على وزن صحي أو اتباع نظام غذائي متوازن.
  • يستخدم في تحضير العصائر الصحية، أو يُضاف طازجًا إلى السلطات، والشوربات، واللحوم.
  • إن البقدونس ليس مجرد زينة على الأطباق، بل هو كنز غذائي يجب الاستفادة منه، فتناوله بانتظام يُعزز الصحة العامة ويُضفي نكهة مميزة على الطعام.
txt

فوائد التوت الأسود، يقوي المناعة ويحمي من أمراض القلب والسرطان

txt

فوائد الريحان، يقلل التوتر ويحمى من السرطان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البقدونس فوائد البقدونس فوائد البقدونس للصحة الصحة صحة الدكتور أحمد السيد

مواد متعلقة

فوائد النعناع في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي

فوائد زيت اللافندر، يريح أعصابك ويخلصك من الأرق والتوتر

فوائد الكنتالوب، يقوي المناعة ويحارب الشيخوخة

فوائد زيت الذرة للوقاية من أمراض القلب

الأكثر قراءة

بسبب شاحن تليفون، مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و3 آخرين في حريق بالهرم

قائمة جديدة لأسعار جبنة رودس، والتطبيق اليوم

حقيقة توقيع عقوبة على ربيعة وعاشور بعد مشادة مباراة الهلال السوداني (فيديو)

أحمد حسن يكشف حديثه مع الجنايني للتجديد لزيزو

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يهاجم إدارة الأهلي بسبب مباراة القمة (فيديو)

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

منوعات

المزيد

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون حفل الذكرى الـ50 لشركة مايكروسوفت (فيديو)

طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

العثور على أفعى ضخمة بين المنازل المدمرة في سوريا

فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

المزيد

خدمات

المزيد

باستثناء الكندوز، ارتفاع ملحوظ في أسعار اللحوم لليوم الثاني على التوالي

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر مساء اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. إياب الهلال مع الأهلي والزمالك ضد ستيلينبوش.. آرسنال أمام ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية