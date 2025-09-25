28 سبتمبر موعد محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الأزبكية

حددت محكمة جنايات القاهرة 28 سبتمبر الجاري موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهم زاول نشاطا إجراميا تخصص في تزوير الشهادات واحترف تقليد أختام شعار الجمهورية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

