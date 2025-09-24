الأربعاء 24 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الأزبكية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة الازبكية بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة تزوير المحررات الرسمية بقصد النصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بدائرة قسم شرطة الأزبكية. 


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم زاول نشاطا إجراميا تخصص في تزوير الشهادات واحترف تقليد أختام شعار الجمهورية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والإحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى بدائرة قسم شرطة الأزبكية.


وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الاستمارات و2 أكلاشيه، ومنشورات دعائية  وبطاقة دفع إلكترونى بإسم المتهم، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و3 هواتف محمولة، “بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

