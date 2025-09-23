الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نسمات الخريف تصل إلى أسوان، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث يسود طقس حار رطب  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم


ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلًا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

شبورة مائية ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

حالة الطقس اليوم، أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

أول أيام فصل الخريف، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

على غرار أردوغان، انقطاع صوت الميكروفون خلال كلمة رئيس إندونيسيا أمام الجمعية العامة (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads