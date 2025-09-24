جلسة نقاشية حول المجتمعات الصحية والاستثمار العقاري

شهد معرض سيتي سكيب 2025 جلسة نقاشية مميزة بعنوان "هكذا تخلق المجتمعات الصحية قيمة أعلى"، بمشاركة كل من حسين رفاعي، مؤسس Easykey، دينا شعبان، مؤسس D's Method ومؤسس شريك Ignite Egypt، وحسين عبد الدايم، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة Ignite Egypt.



ركزت الجلسة على التحول الاستراتيجي في سلوكيات المشترين والمستثمرين في القطاع العقاري، حيث لم تعد معايير الموقع والمساحة وحدها كافية لتحديد قيمة المشروع العقاري، بل أصبحت عناصر نمط الحياة، الصحة، والرفاهية في قلب القرار الاستثماري.

وأكد المتحدثون أن المجتمعات التي توفر بيئة صحية متكاملة تحقق عوائد مالية أعلى، ومعدلات بيع أسرع، وإمكانات إعادة بيع أفضل على المدى الطويل.



وأوضح المشاركون أن الاهتمام المتزايد بدمج عناصر اللياقة البدنية، والأنشطة الترفيهية، والمساحات الخضراء، والخدمات المجتمعية لم يعد مجرد قيمة مضافة، بل بات محركًا رئيسيًا للعائد على الاستثمار وقيمة العلامة التجارية للمطورين العقاريين. وأشاروا إلى أن هذا التوجه يعكس التحولات العالمية في أنماط السكن والاستهلاك، حيث يبحث العملاء عن مجتمعات متكاملة توازن بين العمل والحياة والصحة.

كما ناقشت الجلسة أهمية ربط التجربة الصحية بنموذج الأعمال العقاري، موضحة أن المشاريع التي تعكس هذا النهج قادرة على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، وتعزيز الثقة في العلامة التجارية، بما ينعكس إيجابًا على القيمة السوقية للمشروع.

وشدد المتحدثون على أن السوق المصري يمتلك فرصًا هائلة لتبني هذا النموذج، خاصة في ظل التوسع في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الذكية التي تسمح بدمج التكنولوجيا، الاستدامة البيئية، وأنماط الحياة الصحية في تصميماتها منذ البداية، مما يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي.

جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب يواصل من خلال جلساته النقاشية تسليط الضوء على الاتجاهات المستقبلية التي تعيد تشكيل ملامح السوق العقاري، ومن بينها مفهوم "المجتمعات الصحية" الذي لم يعد رفاهية، بل أصبح استراتيجية استثمارية تعكس تزايد وعي العملاء بقيمة الصحة وجودة الحياة كعنصرين أساسيين في القرارات الشرائية.

