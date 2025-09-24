رئيس تنس الطاولة: وفاة "الطنطاوي" في بطولة الجمهورية قضاء وقدر ولا يوجد إهمال

تنس الطاولة، كشف اللواء أشرف حلمي رئيس مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن وفاة اللاعب سمير الطنطاوي، لاعب نادي العزيمة بالإسماعيلية، خلال منافسات بطولة الجمهورية المقامة في مدينة بورسعيد، قضاء وقدر لم تحدث بسبب الإهمال كما يتردد.

وأوضح “حلمي”، أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة، وأن البطولة تقام طبقا لاشتراطات الوزارة واللجنة الأولمبية دون أي مخالفات تذكر.

وأضاف رئيس اتحاد تنس الطاولة، أن اللجنة التي تدير النشاط البارالمبي لتنس الطاولة، يترأسها الدكتور حسام مصطفى وتضم في عضويتها عضوان من اللجنة البارالمبية ومثلهم من الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

وتابع: “تم التعامل مع اللاعب بشكل سريع وتم نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف التي كانت متواجدة في البطولة، وهناك تحقيق على أعلى مستوى للوقوف على كافة ملابسات الواقعة”.

وأشار أشرف حلمي إلى أن الحدث مؤسف، مقدما التعازي لأسرة وذوي اللاعب.

وتوفي سمير السيد لاعب تنس الطاولة البارالمبي بنادي العزيمة بالإسماعيلية، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مشاركته في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التي تقام في بورسعيد.

