الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع رئيس الوزراء الفلسطيني، فيتو

أجرى د. محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، زيارة إلى مستشفى العريش العام رافقه خلالها د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، وذلك لتفقد أحوال الجرحى الفلسطينيين بالمستشفى.

شملت الزيارة الاطلاع على مستجدات الرعاية الطبية التي يتلقاها الجرحى الفلسطينيون المتواجدون بالمستشفى، في إطار ما تبذله مصر من جهود على صعيد استقبال آلاف المصابين والجرحى الفلسطينيين، ومرافقيهم لتلقي العلاج، وما تم تقديمه من خدمات طبية وتدخلات جراحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين.

وقد حرص الجانبان على الإطلاع على الخدمات الطبية المقدمة، والجهود المبذولة للتعامل الجراحي مع الإصابات المختلفة التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون، نتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الجهود المبذولة لعلاج وتوفير الخدمات الطبية

ومن جانبه، أعرب د. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني عن التقدير البالغ للرعاية التي يلقاها الجرحى الفلسطينيون في المستشفيات المصرية، مثنيًا على الجهود المبذولة لعلاجهم وتوفير الخدمات الطبية والجراحية اللازمة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الجرحى الفلسطينيين

