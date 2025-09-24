4 أفلام سينمائية تنتظر العرض لـ مايان السيد

تعيش الفنانة مايان السيد حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تستعد للظهور في أربعة أعمال سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وتشارك مايان في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي تدور قصتها فيه مع الفنان حسن مالك، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أكتوبر المقبل.

كما تشارك في فيلم "كولونيا" بطولة أحمد مالك، والذي سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وتخوض أيضًا البطولة في فيلم "ولنا في الخيال حب" أمام أحمد السعدني وعمر روزيق، والمقرر عرضه في المهرجان نفسه.

فيلم قصر الباشا

أما فيلمها الرابع فهو "قصر الباشا" أمام أحمد حاتم، والذي من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية قبل نهاية العام الجاري.

