حملة ليلية لرفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين بشوارع المنصورة (صور)

واصلت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة، مساء اليوم الأربعاء حملاتها المكبرة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية.

حملة ليلية بشوارع غرب المنصورة لرفع التعديات

جاء ذلك على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة.

قاد الحملة نائبى رئيس حى غرب المنصورة الدكتور طارق جاد، وسهام صلاح، وطاقم العمل المشكل من وليد عبادة مدير قسم الإشغالات بالوردية الصباحية، وأحمد نشأت مدير قسم الإشغالات بالوردية المسائية، وعلى هشام من الإشغالات.

وجاء ذلك أعقاب الجولة التفقدية للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشوارع المدينة والذي وجه خلالها برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة وإخلاء أرصفة الشوارع من أي إشغالات.

رفع تعديات المحال التجارية، والكافيهات، والباعة الجائلين

وقد تمكنت الحملة من رفع تعديات المحال التجارية، والكافيهات، والباعة الجائلين على حرم الطريق، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام المحلات التجارية والتى تعوق حركة المارة والمواطنين .

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات

فيما أكد "الأميــن" رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة أشكال التعديات والظواهر السلبية لما تمثله من تشويه للشكل الحضاري للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.