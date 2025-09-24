السيسي: أقدر جهود ترامب لوقف حرب غزة وسعيه للسلام فى الشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص وسعيه للسلام فى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتابع: نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس والذى أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

