السيسي: أقدر جهود ترامب لوقف حرب غزة وسعيه للسلام فى الشرق الأوسط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أقدر جهود رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب من أجل وقف الحرب الجارية بقطاع غزة بشكل خاص وسعيه للسلام فى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وتابع: نعرب عن تثميننا لما طرحه خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك أمس والذى أرى أنه أساس هام يمكن البناء عليه خلال الفترة القادمة لتحقيق السلام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول العربية والاسلامية الشرق الأوسط

