بيون ووسوك يعلن عن شراكة مع مهرجان سيول السينمائي المستقل لتمويل الأفلام القصيرة

أعلن الممثل الكوري الجنوبي بيون وو سوك عن شراكة جديدة مع مهرجان سيول السينمائي 2025 لإطلاق صندوق إنتاج مخصص لدعم صانعي الأفلام المستقلين.

ويفتح المهرجان باب التقديم لمبادرة "SIFF X Byeon Woo-seok: Shorts on 2025" (مهرجان سيول السينمائي المستقل بالتعاون مع بيون وو-سوك: أفلام قصيرة لعام 2025) في الفترة من 10 إلى 24 أكتوبر، لمدة 15 يومًا. ويهدف هذا التعاون، الذي يجمع نجمًا بارزًا في الساحة الرئيسية مع عالم السينما المستقلة، إلى تنشيط البيئة الإبداعية ووضع أسس أقوى لمستقبل السينما الكورية.

ويُعرف بيون وو سوك بتقديم أدوار معقدة في الدراما والأفلام، ومن أبرز أعماله "Moonshine"، "Strong Girl Nam-soon"، "20th Century Girl"، و"Soulmate". وقد حقق شهرة عالمية بعد بطولته في المسلسل الناجح "Lovely Runner"، وتم اختياره مؤخرًا للعب الدور الرئيسي في مسلسل نتفليكس القادم "Solo Leveling". ويعكس دعمه لهذا المشروع تطوره كممثل والتزامه بدعم المواهب الصاعدة.

ويركز الموضوع الرئيسي للأفلام المشاركة على مفهوم "الحب". وسيتم اختيار ما يصل إلى ثلاثة أفلام روائية قصيرة لتتقاسم منحة إنتاج تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليون وون كوري. سيشارك بيون ووسوك بنفسه في لجنة التحكيم النهائية، كما سيحصل الفائزون على إرشاد وتوجيه من شركة VARO Entertainment ومحترفين في المجال، بالإضافة إلى التعاون مع منتج تنفيذي. وبعد إنجاز الأفلام، سيتم عرضها وتوفير الدعم اللازم لتوزيعها عبر مهرجان سيول السينمائي المستقل.

وتُقبل طلبات التقديم لمبادرة "SIFF X Byeon Woo-seok: Shorts on 2025" حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية في 24 أكتوبر. وسيتم الإعلان عن الاختيارات النهائية بعد مراجعة الوثائق والمقابلات في الدورة الحادية والخمسين لمهرجان سيول السينمائي المستقل 2025.

يجب على المتقدمين المؤهلين أن يكون لديهم خبرة سابقة في إخراج فيلم قصير، وتقديم سيناريو يتمحور حول موضوع "الحب"، وأن يكونوا قادرين على إكمال الفيلم بحلول أغسطس 2026. تُقبل الطلبات عبر البريد الإلكتروني ونماذج جوجل، ويمكن الاطلاع على الإرشادات الكاملة على الموقع الرسمي للمهرجان.

ومن المقرر أن يُقام مهرجان سيول السينمائي المستقل 2025 في الفترة من 27 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

