أحمد السقا يعود لاستئناف نشاطه الفني بعد تعافيه من أزمته الصحية

أحمد السقا
أحمد السقا

عاد النجم أحمد السقا لاستئناف نشاطه الفني بعد فترة من التوقف بسبب أزمته الصحية التي كان يعاني منها مؤخرًا، حيث أجرى جراحة سريعة بمنطقة الفك السفلي، والتي تسببت في عدم قدرته على الحديث.

وقال السقا في تصريح خاص لفيتو، إن حالته الصحية تحسنت، ويعود لاستئناف نشاطه الفنية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف السقا أنه سوف يجتمع مع المخرج أحمد نادر جلال للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بالمشاهد التي سوف يصورها ضمن أحداث فيلم “هيرو شيما”.

 

فيلم أحمد السقا الجديد

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين رئيس، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته حنان مطاوع وأحمد رزق وبعض النجوم الشباب.

