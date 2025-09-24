مهاجم فريق شباب الزمالك يجري جراحة في الكتف

أجرى أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق شباب الزمالك مواليد 2005، جراحة ناجحة بالكتف، في أحد المستشفيات الخاصة.

وقام أيمن أمير عبد العزيز بإجراء عملية جراحية لتثبيت مفصل الكتف الأيمن نتيجة الخلع المتكرر.

وتعرض أيمن أمير عبد العزيز للإصابة في مباراة فريق شباب الزمالك مواليد 2005 السابقة أمام مودرن سبورت، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الفريق الثاني، ومن ثم خضع للأشعة والفحوصات التي أثبتت إصابته وحاجته لإجراء عملية جراحية.

من جانبه، أكد أيمن أمير عبد العزيز أن حالته مطمئنة بعد إجراء العملية الجراحية مساء أمس الثلاثاء، وغادر المستشفى، وسيبدأ في مراحل التأهيل خلال الفترة المُقبلة، وفق تعليمات الطبيب.

وحرص بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، على الاطمئنان على حالة اللاعب، كذلك زملائه بالفريق، وتمنوا له العودة سريعًا للملاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.