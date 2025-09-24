الأربعاء 24 سبتمبر 2025
بعد مصرع طالبة، إجراءات عاجلة لـ الالتزام بالسرعات المقررة بمحيط جامعة المنصورة الأهلية

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

التقى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية مع طلاب كلية التمريض، واستهل اللقاء بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة مريم محمد علي والتي توفيت إثر حادث أليم داعيًا الله عز وجل أن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

الطالبة ضحية الحادث 
الطالبة ضحية الحادث 

وخلال اللقاء، أكد رئيس جامعة المنصورة الأهلية أن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات بعد الحادث ومنها التنسيق مع  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لتوجيه الجهات المعنية لعمل مطبات وتركيب كاميرات رادار لإجبار السائقين على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء سيرهم فى نطاق الجامعة حفاظًا على أرواح منتسبي الجامعة.

 

الحذر من عبور الطريق 

كما أوصى أبناءه الطلاب بضرورة توخي الحذر أثناء السير وعبور الطرق للحفاظ على سلامتهم وتفادي المخاطر.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع الطالبة مريم محمد علي محمد، المقيدة بالمستوى الأول بكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، وذلك إثر تعرضها لحادث سير أليم.

وعقب الحادث، خيمت حالة من الحزن بين أسرة الطالبة وزملائها بالجامعة، حيث نعتها جامعة المنصورة الأهلية في بيان رسمي، أعرب فيه الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، باسمه وباسم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، عن بالغ الحزن والأسى لرحيل الطالبة في مقتبل عمرها.
وتقدم رئيس الجامعة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة وزملائها بكلية التمريض، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكدت الجامعة أن رحيل الطالبة يمثل خسارة كبيرة لأسرتها وزملائها، وأن ذكراها ستظل باقية بين الجميع بما عُرفت به من التزام واجتهاد.
 

