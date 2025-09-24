الأربعاء 24 سبتمبر 2025
محافظات

رئيس جامعة المنصورة الأهلية: إجراءات جديدة لحماية الطلاب ومتابعة شاملة لانتظام الدراسة

جولة رئيس جامعة المنصورة
جولة رئيس جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية انتظام العملية التعليمية بالكليات المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية؛ لتفقد انتظام الطلاب ومحاضرات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025 /2026م

وتفقد رئيس الجامعة انتظام الدراسة بكافة الكليات والمعامل والورش بالجامعة وكذلك الخدمات المقدمة للطلاب.


وخلال اللقاء، استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول العملية التعليمية أثناء الدراسة بالجامعة لحل أي معوقات تعيق سير العملية التعليمية.

كما أكد حرص الجامعة حل المشكلات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات التي تساعد بالنهوض بالعملية التعليمية وكذلك تقديم الدعم الكامل لممارسة كافة الأنشطة الطلابية.

انتظام الدراسة بالمدرجات والقاعات الدراسية للكليات والبرامج

كما تفقد انتظام الدراسة بالمدرجات والقاعات الدراسية للكليات والبرامج وتفقد تجهيزات معامل الكمبيوتر ومعامل المحاكاة والقاعات الدراسية والسكاشن، كما تفقد سيادته الوحدات التدريبية للمرحلة الأولى والتي تضم ثلاث عيادات بسعة إجمالية ٦٦ وحدة أسنان ألمانية الصنع وجهاز البانوراما ومعامل المحاكاة والتي تضم أربع معامل بإجمالي ١٤٠ جهاز مشابهة مريض، وأربع معامل أشعة تخصصية ألمانية الصنع.

 

جامعة المنصورة الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع 

كما قام  بتفقد التدريب العملي داخل الورش الهندسية بالجامعة، وفي ختام زيارته هنأ أبنائه الطلاب بالعام الجامعي الجديد، وأكد أن جامعة المنصورة الأهلية تعد من جامعات الجيل الرابع ولقد اهتمت القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء الجامعات الأهلية وإنشاء جامعة المنصورة الأهلية لتطوير التعليم العالي كجزء من المشروعات القومية والتي تعمل على إتاحة فرص وبرامج تعليمية متميزة تتناسب واحتياجات سوق العمل وتواكب المستقبل لأبنائنا الطلاب، وتم تجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات من مدرجات ومعامل والقاعات الدراسية كما تم الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة الحكومية، وتوفير الرعاية الاجتماعية والطبية لمنسوبي الجامعة من خلال إنشاء وحدة للرعاية الأولية وعيادات طبية داخل كليات الجامعة، وإسكان جامعي مميز مجهز بأحدث التجهيزات التي تخدم أبنائنا الطلاب.

ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء الكليات ومديري البرامج بكليات الجامعة الدكتورة رشا بروة، عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب والدكتورة نهى الوصيفي، مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور إيهاب عبد الحي، مدير برامج كلية الهندسة والدكتور نبيل عرفات مدير برامج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وأسامة موسى، المشرف العام على مقر الجامعة،  وأحمد نظير، المشرف على المكتب الفني لرئيس الجامعة، ومجدي فريد،  المشرف على الشؤون المالية بالجامعة، ومحمود فرج، مدير شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

