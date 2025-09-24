أبي باع نفسه للشيطان، ابنة سيناتور أمريكي تهاجم والدها لدعمه نتنياهو (فيديو)

ابنة سيناتور أمريكي تهاجم والدها، هاجمت مادي بلوك، ابنة سيناتور ولاية نيو مكسيكو جاي بلوك، بشدة انضمامه والدها السيناتور الأمريكي جاي بلوك، إلى وفد من "50 ولاية، إسرائيل واحدة"، الذي زار إسرائيل والتقى برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت مادي بلوك وفي مقطع فيديو عن والدها: "يبدو أنه باع روحه للشيطان وأصبح الآن مجرد يروج للأكاذيب والدعاية... أتمنى بحق أن تكون هذه نهاية المسيرة السياسية لوالدي".

وقامت مادي بلوك بنشر المقطع على حسابها في منصة تيك توك بعنوان: "ما علاقة نتنياهو بأي قضايا محلية في نيو مكسيكو؟"، منتقدة زيارة وفد محلي يضم أعضاء من مجلس شيوخ من 50 ولاية أمريكية إلى تل أبيب لدعم ومساندة الاحتلال الإسرائيلي.

🔴ابنة عضو مجلس الشيوخ في ولاية نيو مكسيكو "جاي بلوك

.

تنشر مقطع فيديو تهاجم فيه والدها وتتمنى انهاء مسيرته السياسيه

.

بسبب مشاركته في وفد يلقب ب"50 ولاية إسرائيل واحدة"

وهو وفد يضم مشرعين أمريكيين من مختلف الولايات لزيارة إسرائيل ولقاء نتنياهو بهدف إظهار الدعم له

.

تقول… pic.twitter.com/QyripM7bBG — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) September 23, 2025



وكتبت مادي، في وصف المقطع عبر حسابها: "الحرية لفلسطين"، كما انتقدت علانية مواقف والدها السياسية عبر مقاطع فيديو تنشرها باستمرار.

وقالت ابنة السيناتور الأمريكي: "يبدو أن والدي باع روحه للشيطان، وأصبح يروج الأكاذيب والدعاية

أنا حقًا أتمنى أن تكون هذه نهاية المسيرة السياسية لوالدي...".

الجدير بالذكر أنه مع الرفض العالمي لـ الانتهاكات الإسرائيلية ، وخطاب نتنياهو عن العزلة التي فًرضت على إسرائيل، ظهرت فعالية "خمسون ولاية – إسرائيل واحدة"، كأحد أبرز المنابر التي استثمرها نتنياهو لترويج رؤيته السياسية في واقع ما بعد السابع من أكتوبر، حيث عمل من خلالها على إعادة ترسيخ قيم سياسية مركزية في صلب مشروعه المتطرف، وفي إطار أوسع لدعم صورته المتهالكة في المجتمعات الغربية.

نتنياهو يحاول إعادة ترميم صورة إسرائيل

وفي خطاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فعالية "خمسون ولاية – إسرائيل واحدة"، التي انعقدت في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، بحضور وفد موسع من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ومسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى، كان خطابه كاشفًا، سعى فيه نتنياهو إلى التحرك على ثلاثة محاور رئيسية:

محور استهداف الرأي العام: حيث عمل على مخاطبة الجمهور العريض حول العالم الغربي، الذين بدأوا يتجهون نحو دعم القضية الفلسطينية، ومناهضة الانتهاكات الإسرائيلية، لتعبئته خلف سرديته السياسية وإعادة تأكيد مركزية إسرائيل كقضية رأي عام عالمي، وهو مخالف لما يراه الرأي العالم العالمي.

رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، فيتو



محور ترسيخ شبكة التحالفات، فحرص نتنياهو على تسليط الضوء على متانة التحالف مع الولايات المتحدة ودعمها غير المسبوق له، من خلال ترسيخ التعاون بين الدولتين، وتأكيد تماهي الدعم الأميركي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ومحور تحديد العدو، حيث ركز نتنياهو على إعادة صياغة صورة الخصوم الإقليميين والدوليين لإسرائيل، وفي مقدمتهم إيران وحلفاؤها الإقليميون، بما يعيد تبرير استمرار الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية ويمنحها غطاءً لأعمال الإبادة التي ترتكبها.



