أسماء مصابي حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالقليوبية

تنشر فيتو أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين ميني باص وجامبو، على الطريق الإقليمي بمحافظة القليوبية، بالقرب من نزلة الطريق الحر، اتجاه محافظة الشرقية، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جرى نقلهم جميعا لمستشفى كفر شكر التخصصي، لتلقي العلاج.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين علي الطريق الإقليمي بالقليوبية

وجاءت أسماء المصابين بالحادث علي النحو التالي: محمود ف (35 سنة – الباحور) – اشتباه ما بعد الارتجاج،عمرو م (23 سنة – الباحور) اشتباه كسر بالقدم اليسرى،يوسف م س (20، عاطف جر (20 سنة – الباحور) – كدمات وسحجات،احمد ع (28 سنة – الباحور) – اشتباه ما بعد الارتجاج، محمود م (29 سنة – الباحور) – اشتباه ما بعد الارتجاج،هادي أ (52 سنة – الباحور) – كسر مضاعف بالساق اليسرى، أشرف م (49 سنة – السنبلاوين) – كدمات وسحجات، محمود ع (36 سنة – ميت ميمون) – كدمات وسحجات.

حادث تصادم بين سيارة ميني باص بسيارة جامبو

وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص بسيارة جامبو، علي الطريق الاقليمي، قبل الطريق الحر، بحوالي كيلو، اتجاه محافظة الشرقية.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى التعامل مع آثار الحادث وسحب السيارات من الطريق لإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.