المؤبد لميكانيكي دراجات بتهمة الاتجار المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لميكانيكى دراجات، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الهيروين، وحيازته بقصد الترويج، إلى جانب إحرازه سلاحًا أبيضًا (مطواة – قرن غزال) بدون ترخيص، بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

البداية عندما أحالت النيابة العامة بـالقليوبية المتهم:- "أحمد م. أ. م. إ." 36 سنة - ميكانيكی دراجات، في الجناية رقم 3773 لسنة 2025 مركز قليوب، والمقيدة برقم 1077 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه أحرز جوهرًا مخدرا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (مطواة - قرن غزال).

