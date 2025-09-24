الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس عاما لعاطل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الشرابية بمعاقبة عاطل بالحبس عاما بتهمة سرقة هواتف محمولة من المواطنين بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بتخصصه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة والإنفاق منها على نفسه لكرهه العمل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أكثر من شخص يفيد بتعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وتبين انه عاطل واعترف بارتكابه 5 وقائع سرقات ومزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".


وضبط بحوزة المتهم جهاز لاب توب – 5 هاتف محمول، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنح الشرابية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

