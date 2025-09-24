بعد واقعة معيد آداب سوهاج، شروط وقواعد تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

فجرت قضية يوسف خلف، المعيد بكلية الآداب جامعة سوهاج، حالة من الجدل، حول شروط تعيين المعيدين في الجامعات الحكومية المصرية.

كان خلف قد كتب منشورا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، يحكى فيه تفاصيل رفض تعيينه معيدا بالكلية بعد أن تم إبلاغه بالتعيين كونه الأول على دفعته، وقام باستكمال جميع الأوراق اللازمة بمصوغات التعيين، ليفاجأ بتصنيفه "غير لائق " في الكشف الطبي، لوجود ضعف شديد في قوة الإبصار لديه بسبب إصابته بمرض المهق الألبينو.

ورغم تظلمه بالقومسيون الطبي ولجوئه لرئيس الجامعة إلا أن جميع محاولات يوسف خلف التي استمرت لأكثر من 30 يوما باءت بالفشل، الأمر الذي استدعى تدخلا عاجلا من وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

حيث أعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج لإنهاء إجراءات تعيين يوسف.

وفي هذا التقرير ترصد بوابة “فيتو” شروط وقواعد تعيين المعيدين في الجامعات المصرية وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972

شروط تعيين المعيدين بالجامعات الحكومية

نص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على بعض المواد التي تنظم التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، وتشكّل هذه المواد الإطار القانوني الأساسي للتعيين حاليًا بالجامعات المصرية، وجاءت كالتالي:

المادة 131: تنص على أن يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون ليكونوا نواة أعضاء هيئة التدريس، ويكلف لهم من الأعمال مثل التدريبات، الدروس العملية، وما يكلفهم به القسم تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

المادة 133: تنص على أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، على أن يكون التعيين من تاريخ صدور القرار.

المادة 136: تنص على أن التعيين يجب أن يكون بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن الشروط الأساسية لتعيين المعيدين جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للتعيين حسن السير والسمعة.

لابد أن يكون التعيين بعد إعلان يحدد فيه الوظائف الشاغرة.

يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم لوظيفة المعيد في البكالوريوس "جيد جدًا" على الأقل.

يجب أن يكون تقدير مادة التخصص (أو ما يعادلها) "جيد" على الأقل.

إذا لم يوجد بين المتقدمين من حصل على "جيد جدًا" في التقدير العام، يجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" بشرط ألا يقل تقدير مادة التخصص عن "جيد جدًا".

يسمح بالتعيين من خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين (من دفعة الخريجين)، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على "جيد جدًا" على الأقل في التقدير العام والدرجة في مادة التخصص.

في حالة الأقسام الإكلينيكية بكلية الطب، يجب أن يكون المتقدّم قد أمضى سنتين على الأقل تدريبًا عمليًا في مستشفى جامعي في فرع تخصصه.

آليات وضوابط تعيين المعيدين بالجامعات المصرية

يتم التعيين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.

التعيين يكون من تاريخ صدور القرار.

المفاضلة بين المتقدمين تتم على أساس التقدير العام، فإذا تساووا ينظر إلى مجموع الدرجات، وإذا تساوى هذا أيضا يُفضل الأعلى تقديرًا في مادة التخصص، ثم درجاتها، وإذا استمر التساوي يُفضل من له درجة علمية أعلى بنفس السلم.

