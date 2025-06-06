ضوابط تنظيم حفلات التخرج في الجامعات المصرية 2025

بدأت بعض الكليات بـ الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، تنظيم حفلات تخرج لطلابها بالدفعات النهائية، وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن العام الماضي عن ضوابط جديدة تخص تنظيم حفلات التخرج لطلاب الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة، إنه لايجوز أبدا تنظيم أي فاعلية على مستوى الجامعة، دون الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المختص.

وكشف عبد الغفار عن ضوابط تنظيم حفلات التخرج في الجامعات المصرية.

ضوابط تنظيم حفلات التخرج 2025

وذكر عبد الغفار، إن المجلس الأعلى للجامعات حدد ضوابط تنظيم حفلات التخرج للطلاب، والتي جاءت كالتالي:

يكون تنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية حصريًا داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة.

لا يجوز تسمية أي فعالية تُعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة "حفل تخرج".

لا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات.

يحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضور أي فعالية لحفلات التخرج خارج الجامعة.

يعتبر هذا التواجد خروجًا على القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة.

يتم تحديد موعد حفلات التخرج في خطة الأنشطة السنوية الفصلية، وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية.

يجب الحصول على موافقة مجلس الكلية في حال تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية.

تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أي فعالية طلابية في كل جامعة

ومن ضمن الضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، أنه في حال تنظيم فعالية على مستوى الجامعة، فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المُختص ومجلس الجامعة، ويتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أي فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة.

ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوام هذه اللجان، على أن تقوم هذه اللجان بمهامها التنفيذية تحت إشراف لجنة الإشراف، ويشارك الطلاب كمعاونين في التنفيذ تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.

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