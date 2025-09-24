مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات إغاثية لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 65 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة تحمل على متنها سلالًا غذائية ولبن أطفال، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

ويأتي هذا الجسر الجوي امتدادًا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم العون والمساندة للشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية قاسية.

