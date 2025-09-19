الجمعة 19 سبتمبر 2025
محافظات

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63 إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

الطائرة السعودية
وصلت إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 


تحمل الطائرة على متنها كميات من السلال الغذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، في إطار الجهود السعودية المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.


 

صحة شمال سيناء: إجراء أكثر من 1000 عملية خلال 40 يوما

محافظ شمال سيناء يفتتح مقرأة الصالحين بالكيلو 17 غرب العريش

ويأتي هذا الجسر الجوي امتدادًا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم العون والمساندة للشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية قاسية

