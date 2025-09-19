وصلت إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية



وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 63 إلى مطار العريش لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

تحمل الطائرة على متنها كميات من السلال الغذائية تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، في إطار الجهود السعودية المستمرة لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.





ويأتي هذا الجسر الجوي امتدادًا للدور الإنساني الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، لتقديم العون والمساندة للشعوب المتضررة في مختلف الأزمات والكوارث، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه أوضاعًا إنسانية قاسية

