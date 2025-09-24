معرض للأنشطة الفنية والثقافية والكشفية وإبداعات الطلاب في حفل استقبال طلاب حقوق المنصورة

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحقوق، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026، وبالتزامن مع سلسلة الفعاليات التي تنظمها الجامعة لاستقبال طلابها الجدد بمختلف الكليات.

حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحقوق

أُقيمت الفعاليات بمدرج الدكتور عبد المنعم البدراوي، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم عبد الرؤوف، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

استُهلَّ الحفل بأداء السلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيبية من قيادات الجامعة والكلية.

وفي كلمته، رحّب الدكتور شريف خاطر بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن جامعة المنصورة تضع أبناءها الطلاب في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن كلية الحقوق تُعَدّ من الكليات العريقة التي أسهمت، عبر خمسة عقود، في تخريج شخصيات قانونية وقضائية بارزة كان لها أثر بالغ في دعم منظومة العدالة وسيادة القانون في مصر.

ودعا الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة في صقل مهاراتهم وتنمية وعيهم القانوني، ليكونوا جيلًا جديدًا من حماة العدالة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي عن سعادته بمشاركة طلاب كلية الحقوق في حفل استقبالهم، مشددًا على أن الجامعة لا تدّخر جهدًا في دعم طلابها على المستويات كافة، وأن هذا اليوم يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب المثابرة والانخراط الفاعل في المجتمع الجامعي.

تعزيز شخصية الطالب الجامعي

فيما رحّب الدكتور وليد الشناوي بالطلاب الجدد، مؤكّدًا حرص الكلية على توفير مختلف أشكال الدعم الأكاديمي والأنشطة التي تعزز شخصية الطالب الجامعي، مشيرًا إلى أن كلية الحقوق تواصل رسالتها في إعداد كوادر قانونية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع ومواجهة تحديات المستقبل.

وعقب انتهاء الفعاليات، قام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في معرض الأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والكشفية، حيث اطّلع على إبداعات الطلاب في مختلف المجالات، وشاركهم بعض الأنشطة الترفيهية والرياضية، ومنها لعبة البلياردو، معربًا عن تقديره لمواهبهم وحرصهم على إثراء الحياة الجامعية.

واختُتِم اليوم وسط أجواء احتفالية جسّدت روح الانتماء والفخر بالكلية والجامعة، وعكست التزامها برسالتها التعليمية والوطنية في إعداد أجيال قادرة على صون العدالة وخدمة الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.