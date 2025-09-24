"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

سخرية أم من عريس ابنتها، "معندوش شقة ولا عربية"، أم وابنتها تثيران غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريتهما من شاب جاء لخطبة الابنة، وبرغم مميزاته التي عددتها الأم، لكنها سخرت بشكل وصف بـ "المستفز" من عدم امتلاك "العريس"، الذي تقدم لخطبة ابنتها، شقة أو سيارة.

سخرية أم وابنتها من عريس لا يمتلك شقة وعربية

سخرية الأم من الشاب المتقدم لخطبة ابنتها، والضحكات "المثيرة" التي أطلقتها الأم والابنة في مقطع فيديو، أثار صدمة نشطاء مواقع التواصل، ووصفوا تصرف الأم والابنة بأنه "تصرف غير لائق"، وخاصة أن المقطع انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل.



وقالت الأم في مقطع فيديو صادم لها مع ابنتها، عن الشاب المتقدم لخطبة ابنتها: “أبوه محاسب يا جماعة، الولد شغال مهندس ميكانيكا، ومعاه مبلغ محترم شغال في التجارة، مشكلته وعيوبه أنه معندوش شقة ولا عربية، أبوه معاه عربية”، وسط ضحكات “مستفزة” من الأم وابنتها.

وأثارت سخرية الأم والابنة من “العريس” ردود أفعال غاضبة من الأم وابنتها، حيث علق البلوجر محمد زيان: “العريس المهندس ميكانيكا اللي معندوش شقة ولا عربية ربنا أنقذه من واحدة... وبنتها... شايفين الجواز سبوبة.. الزواج استقرار وبداية لحياة أسرية فيها كفاح وبناء مستقبل.. الحمد لله أنه اترفض منكم لأنه أبن حلال ويستاهل زوجة تعينه على الحياة مش تعين الحياة علية وانت خليكى عندك...”.

غضب النشطاء لسخرية الأم وابنتها من العريس

أما البلوجر أحمد بدير القاضي فعبر عن غضبه قائلًا: “طول عمري مؤمن بفكرة إنك تحكم على الإنسان بشكله لو جيد أتعامل معاه لو زي اللي في الصورة أبعد عنه.. هذه الابنة وأمها سخروا من شاب مهندس اتقدم لها علشان حالته الماديه مش أحسن حاجة وعشان معندوش عربية ولا شقة”.

العريس المهندس ميكانيكا الل معندوش شقة ولا عربية ربنا انقذة من واحدة لابسة النقاب غش وبنتها متبرجة شايفين الجواز سبوبة مش استقرار وبداية لحياة أسرية فيها كفاح وبناء مستقبل الحمدلله أنه اترفض منكم لانة ابن حلال ويستاهل زوجة تعينة على الحياة مش تعين الحياة علية وانت خليكى عندك..... pic.twitter.com/txRLoN9eES — Mahmoud 🖤🥷🏽 (@zynfty287572) September 23, 2025



وعلق البلوجر محمد توفيق قائلًا: “الام وبنتها محتاجين إعادة “تربية” اتقدملها عريس مهندس رفضته علشان معندوش شقه ولا عربيه طلعوا بفيديو يسخروا من العريس وعائلته وحاجة آخر بعيدة عن الاحترام.. وحابب أقولك خليكي مع أمك مدي الحياة...”.

وعبرت البلوجر نيفين طارق عن غضبها قائلة: “الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.. الأم عندما تكون هكذا فكيف يكون حال الابنة”.

وقالت البلوجر أسماء محمد عطوة: “سبحان الله كانت طالعة هي وبنتها تسخر منه يشاء السميع العليم أن الفيديو ينتشر ويصبح تريند وينقلب السحر على الساحر...”.

مصدومة عيب الأم قدوة



أما البلوجر إيناس عبد القادر فعبرت عن غضبها قائلة: “حقيقى أنا مصدومة عيب على الأم يجب أن تكون قدوة... نصيحة منى حاسبي نفسك على هذا الخطأ ولا تسخري من أحد سخريتك هتسبب كراهية، والأخلاق العالية تعلو من قدر الإنسان وليست الأموال...”.



وعبر البلوجر باسم هلال عن غضبه فقال: “البنت دي قلبت السوشيال ميديا.. مهندس محترم دخل بيتهم من بابه، راجل واضح وصريح، عايز يتجوز بالحلال. وحقها تقول آه أو تقول لأ، عادي. بس الكارثة إنهم سخروا منه علشان معندوش شقة ولا عربية، وأبوه محاسب بيشقى وبيشتغل على عربيته بالليل عشان يزود دخله.. نصيحة لأي شاب: لا تعتقد أن الرجولة في الزواج يقاس بالشقة والعربية والفلوس، الرجولة تتقاس بالعقل والمسؤولية والجدعنة. لا تدخل بيت يقارن الرجالة بالفلوس والمظاهر، لأن البيوت اللي مبنية على القشور تنهار من أول هزة”.

