ميكيل أرتيتا يحقق رقما تاريخيا أمام جوارديولا

حقق الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال، رقمًا مميزًا، عقب مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد.

 

تعادل أرسنال مع مانشستر سيتي 

وخطف آرسنال تعادلًا قاتلًا من أنياب ضيفه مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في قمة لقاءات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وتقدم النرويجي إيرلينج هالاند لمانشستر سيتي، في الدقيقة 9، بينما تعادل البرازيلي جابرييل مارتينيلي لفريق آرسنال، في الدقيقة 90+2.

 

رقم أرتيتا التاريخي أمام جوارديولا 

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ميكيل أرتيتا هو أول مدرب على الإطلاق يُحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في خمس مباريات متتالية في الدوري أمام بيب جوارديولا (فاز مرتين وتعادل 3 مرات).

وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 أهداف عن ليفربول المتصدر، بينما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز التاسع.

