موهوبون شرق الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة إبداع وطموح

احتفل قسم الموهوبين والتعلم الذكي بشرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بحصول مدرسة النور للمكفوفين علي مركز متقدم فى مسابقة ابداع وطموح للعزف والموسيقى والشعر.

وتضمن الاحتفال تكريم الطلاب الفائزين والمشرفين، بحضور وكيل الإدارة ناجية فؤاد، ومدير التربية الخاصة محي عبد الغفور، ومدير المدرسة هاني حسن.

يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي بالوزارة، وخطة إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، برعاية الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وعربى أبو زيد مدير المديرية، وجلال عيد مدير عام شرق، ومحمود مرزوق مدير إدارة الموهوبين.

وجرى تسليم كأس المركز الأول علي مستوي المحافظة في مسابقة إبداع وطموح من الدكتورة ناجية فؤاد وكيل الادارة، للفائزين في جو يتسم بالفرحة والتشجيع.

