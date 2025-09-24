الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع وفد "فرجينيا تك" الأمريكية

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع وفد "فرجينيا تك"

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا من جامعة فرجينيا تك الأمريكية ضم كلًا من الدكتور خالد حسونة، والدكتور جيم إيجنايدر، والدكتور رضا باختي، وذلك لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، خاصة في مجالات البرامج المشتركة والدرجات المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم المشروعات البحثية المشتركة.

 

حضر اللقاء كلا من الدكتور علي عبد المحسن، مستشار رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية مختار ياقوت، وكيل كلية الأعمال لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع شراكاتها الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًا، موضحًا أن التعاون مع جامعة فرجينيا تك يمثل إضافة نوعية تسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية بالجامعة، وتفتح أمام الطلاب فرصًا متميزة للتعلم والانفتاح على التجارب العالمية.

من جانبه، أعرب رئيس وفد جامعة فرجينيا تك عن سعادته بزيارة جامعة الإسكندرية، مؤكدًا حرص جامعته على بناء شراكة مثمرة مع واحدة من أعرق الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا جديدة للتبادل العلمي والثقافي بما يعود بالنفع على الجانبين، ويدعم توجه الجامعتين نحو تعزيز الحضور الدولي في مجالات التعليم والبحث العلمى.

