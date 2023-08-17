الخميس 17 أغسطس 2023
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دين ودنيا

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فيتو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الحب لا يمكن توصيفه بالحلال والحرام، ولكن ما يمكن توصيفه هو السلوك الناتج عن هذا الحب، مضيفا: "شاب بيحب واحدة تصرف بشكل محرم يبقى حرام، شخص بيحب واحدة التزم ولم يصدر منه ما هو غير لائق يبقى حلال".

كيفية التعبير عن الحب بالطريقة الصحيحة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس":  "التعبير عن الحب لابد أن يكون وفق الضوابط الشرعية، ولا يؤدى إلى إحداث مشكلة وفتنة، فكلمة بحبك ووحشتينى فى أوقاتنا الحالية تؤدى إلى فتنة، حتى ولو خطيبته".

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واستكمل: "الحب فطرة فطرنا الله عليها، ومكمنها القلب، ولا يمكن تصنيفه حلال أو حرام، ولا حساب على الحب، وإنما ما تحاسب عليه هو السلوك الناتج عن هذا التصرف، لو تصرفت بشكل غير لائق هيبقى فى مشكلة وذنب، ولو تصرفت وفق الضوابط الشرعية فما تفعله حلال".

هاني تمام: لا ترهقوا الشباب بالمغالاة فى المهور

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الأمور المادية لا يجب أن تكون مؤثرة بقدر الإمكان على العلاقة بين الشاب والفتاة، في فترة الخطوبة، لافتًا إلى أن ولي الأمر ارتضى أن يسلم أعز ما يملك إلى الرجل الذي جاء ليه لطلب خطبة ابنته، فلا يجب أن يكون هناك شيء في نفسية الشاب تؤثر على علاقته بمخطوبته.


وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره  ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس": "ولي الأمر له الحق الكامل في أن يضمن حق ابنته، كتابة القايمة، التي تعرف بقائمة المنقولات أمر في غاية الأهمية في الوقت الحالي صيانة لحق البنت وحفاظًا عليه".

واستكمل: "لا يجب أن يكون هناك مغالاة ومزايدة وما يرهق الشاب في حياته بعد ذلك يجعله  يعامل زوجته معاملة سيئة بسبب الأمور التي تجعل الشاب في حالة نفسية سيئة، ولي الأمر له الحق في أن يطلب المهر الذي يريده بالتراضي، دون تحميل الشاب فوق طاقته".

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جامعة الأزهر كيفية التعبير عن الحب بالطريقة الصحيحة فترة الخطوبة قائمة المنقولات

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