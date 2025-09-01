"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من السيدة ابتسام من كفر الشيخ، قالت فيه: "بنتي كل ما حد يتقدم لها ما بيحصلش نصيب.. أعمل إيه؟"

وقال خلال لقائه برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الأمر يحتاج في البداية إلى بحث حقيقي في الأسباب: هل هناك مشكلة مادية أو اجتماعية أو إجرائية يمكن أن تكون سببًا في عدم إتمام الزواج؟ وهل العرسان الذين تقدموا كانت لديهم جدية فعلية أم مجرد تسلية؟

مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية قبل البحث في الجوانب الأخرى.

وأضاف: "لو بحثنا ولم نجد أي سبب منطقي أو مادي واضح، فلا مانع وقتها أن نلجأ إلى المحافظة على الأذكار، وقراءة القرآن، وأن يكون ذكر الله أسلوب حياة لنا جميعًا، لا أن نلجأ إليه فقط عند وقوع مشكلة".

كما شدد على أهمية الجانب الاجتماعي في حياة البنات، موضحًا أن بعض الأسر تخطئ حين تعزل بناتها عن المجتمع، فلا يختلطن ولا يشاركن في المناسبات الاجتماعية، ثم يتوقعن أن يأتي العريس يطرق الباب دون أن يعرف أحد بوجودهن.

وقال: "نحن في عصر المدنية، والجيرة في العمارة الواحدة لا تكتمل إلا بالخلطة والتزاور والمجاملة. حضور الأفراح، تبادل الزيارات، تبادل الهدايا البسيطة كالكعك أو أطباق المناسبات، كلها وسائل تُعرف البنات بالمجتمع وتُعرف الشباب بأسرهن".

وأكد أن التوازن بين الجانب المادي والاجتماعي والروحي هو الطريق الصحيح، وأن انخراط الأبناء والبنات في المجتمع بصورة طبيعية، مع الالتزام بالذكر والطاعة، يفتح أبواب الرزق والتيسير من الله عز وجل.

