خارج الحدود

طهران تعلن إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت للقصف

علم إيران، فيتو
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إعادة بناء المنشآت النووية التي تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي.

وقال محمد إسلامي في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء: "رغم الضغوط الدولية وتهديدات إسرائيل بمزيد من الهجمات، المنشآت التي استُهدفت سيعاد بناؤها".

وأضاف: "من الطبيعي تمامًا أن تتضرر المنشآت خلال هجوم عسكري، لكن ما يهم هو أن العلم والمعرفة والتكنولوجيا والصناعة لها جذور ضاربة وعميقة في تاريخ إيران".

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "نسبة التخصيب، وما يُقال عنها في الرأي العام والإعلام، إنما يثيرها الساسة والمغامرون وأعداؤنا ارتفاع نسبة التخصيب لا يعني بالضرورة أنها مخصّصة للسلاح نحن بحاجة إلى تخصيب أعلى لأدواتنا الخاصة بالقياسات الدقيقة".

إسرائيل إسرائيل والولايات المتحدة الطاقة الذرية الإيرانية الولايات المتحدة إيران رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

