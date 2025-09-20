تفعيل أنظمة دفاع جوي أم صاروخ باليستي جديد، مقذوفات تضيء سماء إيران، ماذا حدث؟

أثارت مقذوفات أضاءت سماء محافظات إيران الوسطى والشمالية الشرقية، تساؤلات حول ماهيتها، وما إذا كانت تجربة صاروخية باليستية، أم صواريخ دفاع جوي إيرانية؟

وقالت عدة مواقع إخبارية في إيران مقربة من الحرس الثوري، دون ذكر مصدر رسمي، إن هذه الأجسام المضيئة تعود إلى «اختبار صاروخ باليستي إيراني جديد متطور من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني»، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأثارت عدة وسائل إعلام غير إيرانية وعدة وسائل إعلام داخل إيران احتمال أن تكون هذه المقذوفات مرتبطة باختبار صاروخ باليستي عابر للقارات روسي أطلق من موقع اختبار كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية، شمال بحر قزوين، لكن هذا لم يتم تأكيده رسميًّا.

وبينما لم يعلق أي مسؤول عسكري إيراني على الأمر، قال نائب المسؤول السياسي والأمني في محافظة جولستان إن الأشياء كانت مرتبطة «باختبار الأنظمة المحلية»، وقال محافظ سمنان إن السبب هو «إجراء اختبارات صاروخية داخل البلاد».

وطمأن كلاهما المواطنين، قائلين: لا داعي للقلق. ووعدا بأنه «سيتم إعلان معلومات إضافية لاحقًا إذا لزم الأمر».

وفي جميع الصور التي أعاد إيرانيون نشرها على مواقع التواصل، يُمكن رؤية جسم، ربما صاروخ أو قذيفة، يتسارع.

يُظهر المسار الأبيض الشبيه بالعمود الظاهر في الصور مسار المقذوف الصاعد.

ثم يظهر أثر الصاروخ على شكل نقاط صغيرة بيضاء تشبه السحابة، على فترات منتظمة تقريبًا، ثم يظهر أثر العمود الأبيض مرة أخرى، ويشتعل المقذوف، ولكن مع اهتزازات وومضات غير منتظمة.

وقال سكان في طهران ومدن جرجان وساري وسمنان في شمال شرق البلاد لصحيفة «نيوزويك» الأمريكية، إنهم شاهدوا أجسامًا متوهجة تنطلق في سماء الليل، فيما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مسارات الدخان الناجمة عن عمليات الإطلاق.

ونشرت قناة «سباه باسداران نيوز»، وهي قناة رسمية تابعة للحرس الثوري الإيراني على «تليجرام»، صورًا للأقواس المضيئة.

وانتشر مقطع فيديو واسع الانتشار من حساب «إيران أوبزرفر» على منصة إكس، والذي نشر المقطع مع تعليق: «يجري تجهيز العديد من الصواريخ الجديدة لجولة حرب جديدة محتملة مع إسرائيل».

فماذا نعرف عن تلك المقذوفات؟

يقول فابيان هيرتز، الباحث في شؤون الصواريخ والدفاع الجوي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تصريحات لشبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): ربما نتعامل مع اختبار صاروخ باليستي عانى من مشكلة أو عطل؛ أي أن المحرك لم يشتعل بشكل صحيح، وأن النقاط التي أراها في المسافة تشير إلى وجود مشكلة فنية في الصاروخ.

وبحسب قوله، تحدث هذه الحالة في الصواريخ ذات المحركات التي تعمل بالوقود السائل، والتي يمكن أن تعمل أو تتوقف بسبب عيب فني. و(محرك الدفع بالوقود السائل هو محرك يتم فيه الاحتراق باستخدام عامل مؤكسد ومختزل سائل واحد أو أكثر. في هذا النوع من المحركات، توجد عوامل الأكسدة والاختزال في حجرتين منفصلتين. يُطلق على مزيج عامل الاختزال وعامل الأكسدة اسم الدافع).

وتظهر مقاطع الفيديو التي تم التقاطها ليلة أمس لهذه المقذوفات اهتزازات ونبضات قد تشير إلى محرك يعمل بالوقود السائل.

وإذا شُغّل المحرك بالوقود الصلب، فسيحترق حتى النهاية ثم يتوقف ولن يُعاد تشغيله. وفي حال تعرضه لعطل فني، فعادةً ما ينفجر أو ينكسر أحد أجزائه، مثل الفوهة، يضيف هيرتز.

في محركات الوقود الصلب لا يحدث انقطاع في عمل المحرك لأنه عند تشغيل المحرك يحترق الوقود بشكل كامل وإذا تعرض لعطل فني فإن المقذوف عادة ما ينفجر أو ينفصل عنه جزء مثل الفوهة.

وبحسب هيرتز، تُستخدم محركات الوقود السائل في الصواريخ الباليستية والقاذفات الفضائية، وتُستخدم محركات الوقود الصلب في الصواريخ الحديثة أو الصواريخ الدفاعية.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيرانية، فقد شوهدت هذه المقذوفات من السماء في محافظات جلستان، ومازندران، وخراسان الرضوية، وسمنان، وأصفهان، ويزد، وطهران.



ويقول هيرتز، إن الصواريخ الباليستية وقاذفات الفضاء تحلق على ارتفاعات عالية جدًا، ما يُتيح رؤيتها حتى من مسافات بعيدة، فعلى سبيل المثال، شوهدت عمليات إطلاق الصواريخ الإسرائيلية من مدن بعيدة، كما شوهدت عمليات إطلاق سبيس إكس في الولايات المتحدة من مدن بعيدة مرات عديدة.

لكن بسبب عدم وجود تفاصيل أخرى في الفيديوهات والصور الخاصة بهذا الصاروخ، فمن المستحيل تخمين نوعه أو ما إذا كان صاروخا باليستيا جديدا، بحسب هيرتز، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن تحديد مكان إطلاق هذا الصاروخ بدقة، نظرا لعدم معرفة مدى هذا الصاروخ الباليستي.

وأطلقت إيران العديد من الصواريخ الباليستية على إسرائيل خلال حرب الأيام الاثني عشر، ورغم قوة دفاعاتها الجوية، أصاب العديد منها الأراضي الإسرائيلية. الصاروخان اللذان أعلنت إيران رسميًا عن استخدامهما في الحرب هما «خرمشهر» و«فاتح 1».

كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي العديد من الدفاعات الجوية الإيرانية في مواقع مختلفة.

