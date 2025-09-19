السبت 20 سبتمبر 2025
بعد تصويت مجلس الأمن، إيران على مشارف عزلة مالية وعسكرية جديدة غير مسبوقة

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

قال د.علي اغوان، الباحث في مجال العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية، إنه بعد تصويت مجلس الأمن مساء اليوم، على رفض تمديد المهلة لـ إيران لمدة ستة أشهر قبل تنفيذ العقوبات ضدها، تقترب طهران من دخول مرحلة حاسمة مع تفعيل استراتيجية الزناد السناب باك يوم 28/9 الساعة 12:00 فجرًا الا اذا عادت الى المسار الدبلوماسي وقدمت التنازلات المطلوبة منها. 

وبذلك ستُفعل العقوبات على إيران بعد التاريخ المذكور اعلاه على النحو التالي: 

1- حظر الأسلحة التقليدية ومنع بيع أو تزويد إيران بالاسلحة بجميع انواعها، ما يعيد الجمهورية الإسلامية إلى عزلة عسكرية ويحد من قدرتها على تحديث ترسانتها التقليدية بما فيها الطائرات والدبابات والسفن الحربية والمروحيات.

2- تعميق القيود على الصواريخ الباليستية وحظر استيراد أو تطوير التكنولوجيا والمواد المرتبطة بالصواريخ، يضغط على برنامج إيران الصاروخية ويقيد قدرتها على الردع الإقليمي.

فرض قيود على صادرات النفط والغاز الإيراني

3- قيود على قطاعات الطاقة وتقييد صادرات النفط والغاز، ومنع تزويد إيران بتكنولوجيا ومعدات هذه القطاعات الذي سيسهم في الضغط على الاقتصاد الوطني الايراني ويؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية ويعزز الاعتماد على السوق الداخلية المحدودة.

4- تعليق تعاملات نظام سويفت SWIFT المالي ومنع البنوك الإيرانية من الوصول إلى نظام سويفت الذي يعزل طهران عن النظام المالي العالمي ويجعل اي تعاملات تجارية دولية شبه مستحيلة، ويزيد تكلفة التحويلات المالية ويحد من قدرة الشركات الدولية على الاستثمار والتعاون مع ايران.

5- حظر التكنولوجيا النووية ومنع نقل المعدات او المعرفة الفنية التي قد تدعم الانشطة النووية غير المصرح.

6- تجميد الأصول وحجز أموال وممتلكات الشركات والمسؤولين المدرجين على قوائم الأمم المتحدة، والذي قد يشل قدرة ايران على تمويل أنشطتها النووية والصاروخية ويؤثر على شبكتها التجارية الدولية ويزيد الضغط على المؤسسات المالية والشركات المتعاونة معها.

7- اضافة قيود على التجارة والشحن والتأمين، وفرض قيود على الشحن البحري والتأمين والمعاملات المرتبطة بالصادرات والواردات ذات الاستخدام المزدوج والذي يقلل من قدرة ايران على الاستيراد والتصدير ويزيد كلفة اللوجستيات ويعقد اي محاولات للتهرب من العقوبات.

حظر السفر على المسؤولين الايرانيين 

8- حظر السفر على المسؤولين الايرانيين ومنع دخول الشخصيات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي لمختلف دول العالم.

9- ابعاد المتعاونين مع ايران، بمعنى اي دول او شركات او مؤسسات مالية تتعاون مع القطاعات المحظورة ستواجه قيودًا مشابهة تشمل حظر التعاملات، تجميد الأصول، منع السفر، وملاحقة قانونية محتملة مما يوسع دائرة العقوبات لتشمل الشركاء الخارجيين ويجعل شبكة الدعم الدولي لايران ضعيفة ومعرضة للانهيار.

حول سياق التصويت: 

مشروع التمديد قدمته كوريا الجنوبية، وصوتت معه باكستان وروسيا والجزائر والصين، بينما تحفظت دولتان ورفضته 9 دول اخرى، ما يعكس الانقسام الدولي حول التعاطي مع ايران ويؤكد ان اي تأجيل او تيسير مستقبلي يعتمد على التنازلات الفعلية من طهران.

مجلس الأمن الدولي يعيد فرض العقوبات على إيران

رئيس إيران يحث الدول الإسلامية على قطع العلاقات مع إسرائيل

 

 

