الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ندوة تثقيفية بمجمع إعلام الغربية لتعزيز القيم ودعم المبدعين

تعزيز القيم ودعم
"تعزيز القيم ودعم المبدعين" ندوة تثقيفية بمجمع إعلام طنطا

نظّم مجمع إعلام الغربية بمدينة طنطا اليوم الأربعاء ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "تعزيز القيم ودعم المبدعين والمتميزين" وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (القدوة) بمجلس ومدينة قطور.

محافظ الغربية: تحسين الخدمات بمحيط منطقة السيد البدوى لجعلها مقصدًا سياحيًا

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة وبالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة للعلوم الإدارية والتنمية برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وحاضر في الندوة محمد أبو اليزيد المنسق العام لمؤسسة إعداد القادة للعلوم الإدارية وبمشاركة الشناوي نجم المدير التنفيذي لمؤسسة القادة بمحافظة الغربية والمهندس عبد الحميد نقيب الفلاحين بالغربية.

في بداية اللقاء تم التأكيد على مفهوم القدوة باعتباره الشخصية التي تُتخذ نموذجًا وأسوة في الحياة موضحين أن الهدف من المبادرة هو غرس القيم والأخلاق ودعم المبدعين والمبتكرين.

كما شدّد المتحدثون على الدور المحوري لمجمعات الإعلام والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تكوين شخصية إيجابية قادرة على مواجهة التحديات.

ودعا الحضور إلى ضرورة خلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار مع تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والتصدي للشائعات المغرضة.

واختُتمت الندوة بتوصية الشباب بضرورة التكاتف مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

محافظ الغربية: تحسين الخدمات بمحيط منطقة السيد البدوى لجعلها مقصدًا سياحيًا

الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يلقي زجاجات بنزين مشتعلة في الغربية

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads