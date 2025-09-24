ندوة تثقيفية بمجمع إعلام الغربية لتعزيز القيم ودعم المبدعين

نظّم مجمع إعلام الغربية بمدينة طنطا اليوم الأربعاء ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "تعزيز القيم ودعم المبدعين والمتميزين" وذلك في إطار المبادرة الرئاسية (القدوة) بمجلس ومدينة قطور.

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبإشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة وبالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة للعلوم الإدارية والتنمية برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وحاضر في الندوة محمد أبو اليزيد المنسق العام لمؤسسة إعداد القادة للعلوم الإدارية وبمشاركة الشناوي نجم المدير التنفيذي لمؤسسة القادة بمحافظة الغربية والمهندس عبد الحميد نقيب الفلاحين بالغربية.

في بداية اللقاء تم التأكيد على مفهوم القدوة باعتباره الشخصية التي تُتخذ نموذجًا وأسوة في الحياة موضحين أن الهدف من المبادرة هو غرس القيم والأخلاق ودعم المبدعين والمبتكرين.

كما شدّد المتحدثون على الدور المحوري لمجمعات الإعلام والمراكز الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تكوين شخصية إيجابية قادرة على مواجهة التحديات.

ودعا الحضور إلى ضرورة خلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار مع تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والتصدي للشائعات المغرضة.

واختُتمت الندوة بتوصية الشباب بضرورة التكاتف مع القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.