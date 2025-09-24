العالم يترقب، مصر تفتتح مونديال الأندية لكرة اليد بحفل استثنائي

كرة اليد، تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 9 فرق.

ملامح حفل افتتاح بطولة العالم

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية، عرض مقطع “فيديو” يتحدث عن الحضارة المصرية وقدرة الدولة المصرية ونجاحها في استضافة أكبر وأضخم الأحداث الرياضية.

كما يتضمن الحفل فقرة فنية تجمع بين ثقافات الدول الممثلة في بطولة كأس العالم للأندية وهي: مصر وإسبانيا والمجر وألمانيا والبرازيل وأستراليا وأمريكا والإمارات.

من جانبه، يؤكد عمرو صلاح، مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة قررت فتح الباب أمام الجماهير بالمجان لحضور منافسات البطولة، وذلك على غرار ما تم في منافسات بطولة العالم لمنتخبات الشباب التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

قرعة بطولة العالم لكرة اليد

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاليفورنيا (أمريكا) - ماجديبورج (ألمانيا) - الشارقة (الإمارات)

المجموعة الثانية: سيدني (أستراليا) - فيزبريم (المجر) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثالثة: تاوباتي (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) - الزمالك (مصر)

