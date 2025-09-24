الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

العالم يترقب، مصر تفتتح مونديال الأندية لكرة اليد بحفل استثنائي

كأس العالم لأندية
كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، فيتو

كرة اليد، تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد “سوبر جلوب”، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 9 فرق.

ملامح حفل افتتاح بطولة العالم

ومن المقرر أن يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للأندية، عرض مقطع “فيديو” يتحدث عن الحضارة المصرية وقدرة الدولة المصرية ونجاحها في استضافة أكبر وأضخم الأحداث الرياضية.

كما يتضمن الحفل فقرة فنية تجمع بين ثقافات الدول الممثلة في بطولة كأس العالم للأندية وهي: مصر وإسبانيا والمجر وألمانيا والبرازيل وأستراليا وأمريكا والإمارات.

من جانبه، يؤكد عمرو صلاح، مدير البطولة، أن اللجنة المنظمة قررت فتح الباب أمام الجماهير بالمجان لحضور منافسات البطولة، وذلك على غرار ما تم في منافسات بطولة العالم لمنتخبات الشباب التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.  

قرعة بطولة العالم لكرة اليد

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كاليفورنيا (أمريكا) - ماجديبورج (ألمانيا) - الشارقة (الإمارات)

المجموعة الثانية: سيدني (أستراليا) - فيزبريم (المجر) - الأهلي (مصر)

المجموعة الثالثة: تاوباتي (البرازيل) - برشلونة (إسبانيا) - الزمالك (مصر)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس العالم لأندية كرة اليد سوبر جلوب بطولة العالم الأهلي

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب الناشئات يواجه تونس في نهائي البطولة الأفريقية

وزير الرياضة يكرم بطلات كرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة أفريقيا للشابات

كرة اليد، موعد وصول فرق كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"

الرياضة تستقبل بعثة منتخب شابات كرة اليد بعد التتويج ببطولة إفريقيا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads