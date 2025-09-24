الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحصيلة 2 مليون جنيه، تجديد حبس ربة منزل متهمة بالنصب على راغبي السفر بالأميرية

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس ربة منزل متهمة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على راغبي السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بإجمالي 2 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كشفت التحريات أن المتهمة اعتادت الاحتيال على المواطنين عبر الادعاء بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية، وقامت بالترويج لنشاطها الإجرامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.


عقب تقنين الإجراءات واستهدافها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول تبين بفحصه الفني احتواؤه على أدلة تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الأميرية النصب على راغبى السفر للخارج قسم شرطة الأميرية الأميرية

مواد متعلقة

ضبط سيدة بتهمة النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الأميرية

ضبط 6 شركات سياحة وهمية بتهمة النصب على راغبي العمرة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

كأس العالم للشباب، موعد مباراة مصر واليابان والقناة الناقلة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

سعر السمك اليوم في الأربعاء، انخفاض البوري 20 جنيها وعودة البلطي لقديمه

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025

وداعا للتكييفات، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads