الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم

عبدالباسط عبدالصمد.
عبدالباسط عبدالصمد. فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الأربعاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات المصحف المرتل 

تلاوات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وتبث على النحو التالي:

06:00 ص – هود – يوسف (29 ق)

08:54 ص – يوسف – الرعد (29 ق)

10:00 ص – إبراهيم – الحجر (31 ق)

10:46 ص – النحل (31 ق)

13:12 م – النحل – الإسراء (28 ق)

 14:30 م – الإسراء – الكهف (30 ق)

21:31 م – الكهف (29 ق)

01:00 بعد منتصف الليل – مريم – طه (29 ق)

02:56 بعد منتصف الليل – طه (28 ق)

03:30 فجرًا – الأنبياء (31 ق )

19:19 م – المصحف المرتل – الشيخ محمود خليل الحصري (رواية الدوري) من آية 33 سورة القمر – الرحمن – حتى آية 74 الواقعة،  تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف (31 ق)

21:00 م –  المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد – (رواية ورش) من آية 16 سورة ق – الذاريات حتى آية 23 الطور ، تسبقها تقدمة د/ عبد الكريم صالح ومدة التلاوة (18 ق)

01:51 بعد منتصف الليل – أحمد محمد عامر من آية 35 سورة النور حتى آية 44 سورة الفرقان (29 ق)

 تلاوات القرآن المجود

08:00 ص – أبو العينين شعيشع (القصص – الشمس) (30 ق)

18:07 م (قرآن المغرب) – طه الفشني (الأنفال) (42 ق)

23:17 م (قرآن السهرة) – عبد الفتاح الشعشاعي (النور) (45 ق)

 00:15 بعد منتصف الليل – عبد العزيز علي فرج (النبأ – قصار السور) (44 ق)

 04:02 فجرًا – عبد الرحمن الدروي (الزمر) (30 ق)

