نيران صديقة، متحدث الأهلي السعودي يكشف سر الخسارة أمام بيراميدز (فيديو)

بيراميدز، ألقى ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي السعودي، باللوم على مواجهة الهلال السابقة في خسارة "الراقي" أمام بيراميدز في بطولة كأس القارات للأندية، التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء.

نتيجة مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في بطولة كأس القارات للأندية

وتوج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام أهلي جدة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

وسجل ثلاثية بيراميدز اللاعب ماييلي، بينما أحرز ايفان توني هدف أهلي جدة من ركلة جزاء في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، ليظفر بذلك بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

وقال ماجد الفهمي في تصريحات تلفزيونية: "هذه الخسارة ضريبة اللعب في 4 بطولات مقسمة ما بين محلية وخارجية، ضريبة كذلك جدول الدوري ومباراة الهلال السابقة ورأينا أن اللاعبين وضح عليهم التعب بعد السيناريو الذي حدث في اللقاء لأنها كانت مباراة صعبة، ومعتادين في كل موسم على الضغط يكون في فبراير ومارس وأبريل، ولكن نتفاجأ بأن الضغط بدأ مبكرًا مع الموسم الحالي وفي شهر واحد نلعب 4 بطولات وكل 4 و3 أيام نلعب مباراة، وطبيعي جدًّا يكون هناك إجهاد خاصة بعد العودة من الصين والمشاركة في السوبر السعودي".

ماجد الفهمي - المتحدث الرسمي للأهلي: هذه ضريبة عدم تأجيل لقاء الهلال.. بالعاده يكون الضغط في فبراير لكن فجأة أصبح الضغط ببداية الموسم.. نعتذر لجمهورنا.. كان يجب معاونة ممثل الوطن



فيصل زيد: الأهلي لم يوافق على الجدولة بوجود لقاء مع الهلال #الاهلي_بيراميدز



مجانًا على شاهد… pic.twitter.com/jxzHlpYfka — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 23, 2025



وأضاف: "إذا أردت أن تحصد أكبر مجهود من اللاعب يجب أن تكون لياقته في قمتها، ولكن أمام بيراميدز ظهر الضغط الكبير على اللاعبين، ونعتذر جدًّا من جماهيرنا على هذه الخسارة. الروزنامة الخاصة بالدوري كانت توضع بالتواريخ فقط ثم يتم تسكين الأندية، وكان المفترض وضع مباريات أقل حدة قبل المباريات المهمة للأندية السعودية في المواجهات القوية، كنا نتمنى أن نحصد البطولة الثالثة في أقل من شهر ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وكان الأهلي خاص مؤخرا في الدوري مواجهة قوية ضد الهلال وانتهت بالتعادل "3-3"، حيث كان الراقي متأخرًا في النتيجة خلال الشوط الأول قبل أن يقلب الطاولة على "الزعيم" بالشوط الثاني ويحصد التعادل.





موعد مباريات بيراميدز ببطولة كأس الإنتركونتيننتال في الدوحة

وتقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. ديربي الأمريكتين بين نادي كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد) وتتحدد هويته يوم 29 نوفمبر 2025، في نهائي مسابقة كوبا لبيرتادوريس.



*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه بيراميدز الفائز بكأس التحدي وحجز بطاقة التأهل للنهائي بعد إطاحته بأهلي جدة وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة في نهائي كأس القارات للأندية 2025 لتحديد البطل.

