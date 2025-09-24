أول تعليق من شقيق أنغام على حفلها التاريخي بمسرح رويال ألبرت هول في لندن

عبر المؤلف الموسيقي خالد سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن سعادته بظهور شقيقته من جديد على مسرح رويال ألبرت هول بلندن، مساء الثلاثاء، لتكسر بها الصمت وتفتتح مشوارها الفني الجديد بعد غياب قسري بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها.

وقال “سليمان” عبر صفحته الشخصية بـ"فيس بوك" "تحيا مصر" آخر ما نطقت به صوت مصر أنغام علي أضخم وأعرق مسرح في العالم royal albert hall ربنا يحفظ مصر ويحفظك يا حبيبة أخوكِ".

كما نشر المؤلف الموسيقي خالد سليمان مقتطفات وصور من حفل أنغام على خشبة مسرح رويال ألبرت هول بلندن وعلق قائلًا “فخر الصناعة المصرية”.

وأحيت الفنانة أنغام حفلها الحاشد بمسرح رويال ألبرت هول بلندن، لتصبح أول فنانة مصرية في العصر الحديث تُحيي حفلًا غنائيًّا في هذا الصرح العريق، الذي وقف عليه من قبل أسطورة واحدة فقط من مصر وهو عبد الحليم حافظ.

ما إن ظهرت أنغام على المسرح حتى دوى التصفيق في القاعة الملكية، وافتتحت الحفل بأغنيتها الشهيرة "كل ما نقرب لبعض"، لتكسر بها الصمت وتفتتح مشوارها الفني الجديد بعد غياب قسري بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها.

وجاء الحفل بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، الذي رافق أنغام في أمسية وصفها الحضور بـ"الأسطورية".

وردت أنغام على محبة جمهورها بكلمات مؤثرة: الحمد لله فعلًا بجد.. أنا شفت السلامة وشفت الحب وشفت الدعم منكم. شكرًا على حضوركم ودعمكم في كل لحظة، هو سلامتي وهو اللي رد لي صحتي ألف شكر أل حمد وشكر".

واختتمت الفنانة أنغام حفلها الحاشد على خشبة مسرح رويال ألبرت هول بلندن، بترديد كلمات تحيا مصر، وصور تذكارية مع جمهورها.

وشهد الحفل اهتمامًا إعلاميًّا واسعًا، وتراوحت أسعار التذاكر ما بين 50 إلى 800 جنيه إسترليني، في قاعة لطالما استضافت أعظم نجوم العالم، من فرانك سيناترا إلى أديل.

