الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

احنا أبطالها لحد ما نبطلها، احتفالات جنونية للاعبي بيراميدز بعد التتويج بكأس القارات الثلاث (فيديو)

إحتفالات فريق بيراميدز
إحتفالات فريق بيراميدز بكأس الإنتركونتيننتال، فيتو

شهدت حافلة فريق بيراميدز في طريق العودة إلى مقر إقامة الفريق بمدينة جدة، احتفالات جنونية من لاعبي الفريق السماوي بعد التتويج ببطولة كأس القارات الثلاث إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وغنى لاعبو بيراميدز في الطريق العودة من ملعب المباراة: "احنا أبطالها لحد ما نبطلها إفريقيا بحالها احنا أبطالها”.

بيراميدز يتخطى الأهلي السعودية بثلاثية في كأس الإنتركونتيننتال

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1  في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

 

بيراميدز بطل كاس القارات الثلاث 

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجازًا عالميًّا لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

وتخطي فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة السعودي بثلاثية ماييلي ليظفر بلقب كأس القارات الثلاث لأول مرة في تاريخه مكررا إنجاز الأهلي الموسم الماضي.

 

بيراميدز يعادل الأهلي 

وحقق فريق الأهلي لقب كأس القارات للأندية الأبطال النسخة الماضية بعد فوزه الكبير ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة في ربع نهائي بطولة كأس "الإنتركونتيننتال 2024".


أحرز ثلاثية الأهلي في شباك العين، العام الماضي، كل من: وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

 

ماييلي هاتريك بيراميدز 

أحرز ثلاثية بيراميدز لاعبه فيستون ماييلي وبهذه الثلاثية أصبح ماييلي هاتريك المباراة ويكون أول هاتريك له مع بيراميدز.

أحرز ماييلي ثلاثية لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بالدقائق 21 و71 و75.

وأحرز هدف أهلي جدة إيفان توني في الدقيقة 45.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز نادي بيراميدز كأس القارات الثلاث كأس الإنتركونتيننتال أهلي جدة السعودي الأهلي

مواد متعلقة

كله تحت السيطرة، حساب بيراميدز يحتفل بالتتويج ببطولة آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي

اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بعد تتويجه ببطولة آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

مدبولي يلتقي رئيس مجلس القيادة اليمني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

مثمر للغاية، بيان مرتقب من أردوغان بعد اجتماع ترامب مع قادة إسلاميين حول غزة

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads