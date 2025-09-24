اتحاد الكرة يهنئ بيراميدز بعد تتويجه ببطولة آسيا وإفريقيا والمحيط الهادي

بيراميدز، هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي نادي بيراميدز المصري بمناسبة فوزه بكأس (إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ) وتأهله إلى كأس التحدي.

أبو ريدة يوجه رسالة لفريق بيراميدز

وقال أبو ريدة إن الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على شقيقه الأهلي السعودي يعد إنجازًا جديدًا للكرة المصرية وحدثًا سعيدًا لها، متمنيًا دوام النجاح له في بطولة الإنتركونتيننتال التي ينظمها الاتحاد الدولي FIFA للأندية أبطال القارات.

كما أبدى أمنيات الاتحاد المصري بالتوفيق لجميع الفرق المصرية في كل البطولات الخارجية.

بيراميدز بطل القارات الثلاث

توج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث في بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

