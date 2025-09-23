الأربعاء 24 سبتمبر 2025
أمير قطر: نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن "الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".

اجتماع ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية

وأضاف الشيخ تميم بن حمد خلال اجتماع الرئيس الأميركي مع قادة دول عربية وإسلامية لبحث أزمة غزة، نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة.

وبدأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مساء اليوم، اجتماعا مع عدد من قادة عرب ومسلمين في مقر الأمم المتحدة لعرض خطته بشأن غزة.

كلمة ترامب عن الأوضاع فى غزة وفرص إنهاء الحرب

وقال ترامب، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن "هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا".

 

وأضاف "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن"، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده اليوم الثلاثاء.

 

وقال ترامب إن الإدارة الأمريكية تريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة.

أبوالغيط: إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا غير صالحة للحياة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل الانسحاب من غزة

 

 

