خارج الحدود

أمير قطر: إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي

أمير قطر، فيتو
قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب.

أمير قطر: إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي

 

وأضاف أمير قطر: مرتكب التجاوزات في العلاقات الدولية يعد التسامح ضعفا وعجزا، والدوحة تعرضت لاعتداء غادر استهدف اجتماعا لوفد حماس المفاوض، وسقط جراءه 6 شهداء من ضمنهم قطري.

وتابع: الاعتداء على قطر خرق سافر للأعراف الدولية، وفعلة شنعاء صنفناها إرهاب دولة، والقصف الإسرائيلي اعتداء على دولة صانعة سلام، تبذل منذ عامين جهودا مضنية لإنهاء حرب غزة.


واستطرد: وساطتنا مع مصر والولايات المتحدة أسفرت عن تحرير 148 رهينة، ولا يسعى طرف لاغتيال وفد يفاوضه إلا بهدف إفشال المفاوضات.

وأكد أمير قطر، إذا كان ثمن تحرير الرهائن وقف الحرب، فإن حكومة إسرائيل تخلت عن تحريرهم ورئيس الحكومة الإسرائيلية يعد الحرب فرصة لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس.

ونوه أمير قطر إلى أن رئيس حكومة إسرائيل يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية ونتنياهو يتباهى بمنع تحقيق السلام مع الفلسطينيين.

وذكر الأمير تميم، أن إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي وكل من يعترض على ذلك في دعايتها إرهابي أو معاد للسامية.

قطر أمير قطر إسرائيل الأمم المتحدة ا حماس

