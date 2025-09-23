الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يصف اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية بالخطوة الحاسمة لإنهاء أزمة غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية، أن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة جدًا لإنهاء أزمة غزة والتوصل إلى تفاهمات بشأن ملف المحتجزين ووقف التصعيد.

أولوية إنسانية وسياسية بشأن غزة

وأشار ترامب، إلى أن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وملف المحتجزين يمثلان أولوية قصوى في أي جهود للتهدئة، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي ضمن تحرك دولي واسع لإيجاد حلول عملية لوقف الحرب وفتح باب المفاوضات.

مسار نحو السلام 

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن إنهاء أزمة غزة يتطلب تعاونًا عربيًا وإسلاميًا إلى جانب الجهود الأمريكية، معتبرًا أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق نحو مسار سلام جديد في المنطقة.

وذكرت مصادر لـ القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ لقاءً مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل معالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع يهدف إلى بحث التهدئة، الإفراج عن المحتجزين، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة، في ظل تصاعد التوترات واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قادة الدول العربية والإسلامية ازمة غزة غزة قادة دول عربية وإسلامية

مواد متعلقة

بدء لقاء ترامب مع قادة عرب ومسلمين لبحث الأزمة في غزة

ترامب: نريد وقف الحرب في غزة وأوكرانيا وليس منح هدايا لحماس

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads