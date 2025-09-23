ترامب يصف اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية بالخطوة الحاسمة لإنهاء أزمة غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية، أن هذا اللقاء يعد خطوة مهمة جدًا لإنهاء أزمة غزة والتوصل إلى تفاهمات بشأن ملف المحتجزين ووقف التصعيد.

أولوية إنسانية وسياسية بشأن غزة

وأشار ترامب، إلى أن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة وملف المحتجزين يمثلان أولوية قصوى في أي جهود للتهدئة، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي ضمن تحرك دولي واسع لإيجاد حلول عملية لوقف الحرب وفتح باب المفاوضات.

مسار نحو السلام

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن إنهاء أزمة غزة يتطلب تعاونًا عربيًا وإسلاميًا إلى جانب الجهود الأمريكية، معتبرًا أن الاجتماع يمثل نقطة انطلاق نحو مسار سلام جديد في المنطقة.

وذكرت مصادر لـ القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ لقاءً مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل معالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع يهدف إلى بحث التهدئة، الإفراج عن المحتجزين، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة، في ظل تصاعد التوترات واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

