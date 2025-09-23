الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمير قطر: إسرائيل تسعى لتدمير غزة وتهجير أهلها تحت غطاء الحرب

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني عمليًا السماح بسيادة "منطق الغاب"، محذرًا من خطورة هذا النهج على الأمن العالمي.

السلوكيات الإسرائيلية لإفشال المفاوضات

وأوضح أن السلوكيات الإسرائيلية لا يمكن تبريرها إلا بمحاولة إفشال المفاوضات، لافتًا إلى أن استهداف الوفود المفاوضة يعكس نية واضحة لإحباط أي تسوية سياسية.

هدف الحرب على غزة

وأكد الأمير أن الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدمير القطاع بالكامل وتهجير أهله، مشددًا على أن ذلك يمثل جريمة إنسانية مرفوضة.

قضية المحتجزين

وأضاف: "إذا كان ثمن تحرير الأسرى المحتجزين هو وقف الحرب، فإن إسرائيل هي التي تخلت عنهم"، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الملف كورقة ضغط سياسية لا أكثر.

المستوطنات في الضفة

وأشار إلى أن رئيس حكومة إسرائيل ينظر إلى الحرب على غزة كـ"فرصة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وجهود السلام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمير قطر إسرائيل حرب غزة قطاع غزة تميم بن حمد الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية

مواد متعلقة

أمير قطر: إسرائيل تريد فرض إرادتها على محيطها العربي

ملك الأردن: الاعتراف بفلسطين حق ومخطط إسرائيل الكبرى مرفوض نهائيا

أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

على أي أساس تمنحوها، غضب ياسر إبراهيم بعد فوز مروان عطية بجائزة رجل مباراة الحرس (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

هل أموال السوشيال ميديا حلال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads