أمير قطر: إسرائيل تسعى لتدمير غزة وتهجير أهلها تحت غطاء الحرب

قال أمير دولة قطر، تميم بن حمد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني عمليًا السماح بسيادة "منطق الغاب"، محذرًا من خطورة هذا النهج على الأمن العالمي.

السلوكيات الإسرائيلية لإفشال المفاوضات

وأوضح أن السلوكيات الإسرائيلية لا يمكن تبريرها إلا بمحاولة إفشال المفاوضات، لافتًا إلى أن استهداف الوفود المفاوضة يعكس نية واضحة لإحباط أي تسوية سياسية.

هدف الحرب على غزة

وأكد الأمير أن الهدف الحقيقي للحرب الإسرائيلية على غزة هو تدمير القطاع بالكامل وتهجير أهله، مشددًا على أن ذلك يمثل جريمة إنسانية مرفوضة.

قضية المحتجزين

وأضاف: "إذا كان ثمن تحرير الأسرى المحتجزين هو وقف الحرب، فإن إسرائيل هي التي تخلت عنهم"، معتبرًا أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم الملف كورقة ضغط سياسية لا أكثر.

المستوطنات في الضفة

وأشار إلى أن رئيس حكومة إسرائيل ينظر إلى الحرب على غزة كـ"فرصة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، في تحدٍّ صارخ للقانون الدولي وجهود السلام.

