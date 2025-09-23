أبوالغيط:  إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا غير صالحة للحياة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل تعمل على جعل غزة أرضا غير صالحة للحياة.

وأضاف أبوالغيط: إسرائيل تعمل على تشريد سكان قطاع غزة والاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود.

وذكرت مصادر لـ القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ لقاءً مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل معالجة الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.

هدف اجتماع ترامب بقادة الدول العربية والإسلامية

وأوضحت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى بحث التهدئة، الإفراج عن المحتجزين، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة، في ظل تصاعد التوترات واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

انسحاب الاحتلال وإدارة جديدة للقطاع، أكسيوس يكشف تفاصيل خطة ترامب الجديدة بشأن غزة

وأمس الإثنين، ذكر موقع أكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض اليوم، على القادة العرب والمسلمين خطة أمريكية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مع التركيز على إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار الإقليمي.

أبرز بنود خطة ترامب بشأن غزة



وأشارت الشبكة إلى أن الخطة الأمريكية بشأن مستقبل غزة تتضمن عدة محاور رئيسية، من أبرزها:

